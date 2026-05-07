¿España sin jugadores del Real Madrid? Algo que puede pasar en el Mundial 2026

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Cada falta menos para la llegada del Mundial 2026 y España tendrá opciones para pelear por el título a partir del 11 de junio. Antes de que definan su plantilla para el magno evento que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, los españoles podrían vivir algo sin precedentes que involucra al Real Madrid.

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa clave, ya que el próximo lunes vence el plazo para que las 48 selecciones participantes entreguen a la FIFA una prelista de hasta 55 futbolistas. Dentro de esa convocatoria preliminar, cada combinado deberá incluir obligatoriamente a cuatro porteros, marcando así el primer filtro antes de definir la lista definitiva.

En el caso de la selección de España, la atención está puesta en la presencia de jugadores del Real Madrid dentro de los planes del seleccionador Luis de la Fuente. Actualmente, el defensor Dean Huijsen aparece como el único jugador del club blanco con posibilidades reales de formar parte de esa convocatoria mundialista. Por el contrario, el panorama para Dani Carvajal es mucho más complicado, principalmente por los problemas físicos y la falta de continuidad que ha sufrido durante gran parte de la temporada.

España sin jugadores del Real Madrid: ¿Cuándo fue la última vez?

Carvajal, uno de los referentes de España en torneos recientes y campeón de la Eurocopa, prácticamente no ha tenido participación desde octubre y, además, sus pocos minutos no llegaron en partidos de máxima exigencia competitiva. Si finalmente Huijsen fuera descartado, algo que parece poco probable según las últimas convocatorias, España podría presentar un hecho histórico: disputar un Mundial sin ningún futbolista del Real Madrid en su plantilla.

De confirmarse la presencia del joven defensor, se repetiría una situación que sólo tiene un antecedente, ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 1950, cuando únicamente Luis Molowny representó al club merengue. En la más reciente edición, la Copa Mundial de la FIFA 2022, España contó con dos madridistas: Carvajal y Marco Asensio.