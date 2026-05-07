Real Madrid: Oscar Ruggeri revela la verdad sobre las peleas internas

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Óscar Ruggeri es uno de los jugadores argentinos más importantes de todos los tiempos. Su carrera está marcada por muchas anécdotas, pero una muy especial es la manera como resolvieron los conflictos en el Real Madrid. Una situación que se repite en un vestuario 36 años después.

Ruggeri resaltó que el Madrid estaba marcado por figuras cómo: Míchel, Butragueño, Hugo Sánchez y Fernando Hierro. Jugadores que terminaron siendo leyendas. El recibimiento de Sánchez fue: "Un sudaca más", una manera despectiva de hablar sobre los sudamericanos.

El clima ya fue de por sí complicado para el argentino, pero se adaptó al vestuario. Sin embargo, era un plantel dividido, el 'Cabezón' resalta: "Le hacíamos 5, 6 goles a todos, pero no se hablaban, estaban peleados, en la cancha bien, en el vestuario no había ningún tipo de relación".

Óscar continuó: "En el vestuario, todos se bañaban y se iban a sus casas. Yo estaba acostumbrado a estar juntos, a salir a comer". La solución de Ruggeri fue sugerir una reunión para hablar las cosas frente a frente, se dio el encuentro: "Nunca en mi vida escuche tantas barbaridades".

Real Madrid una crisis que tendrá consecuencias la próxima temporada

Real Madrid tiene un problema muy grave en el vestuario que sobrepasa lo deportivo. La situación de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ha escalado a un nivel sin precedentes en el club. Una situación que José Ángel Sánchez tiene que solucionar en las próximas horas.

Una de las soluciones, es que despidan a alguno de los dos o a los dos. En primer lugar, no había pasado que un jugador terminará en el hospital por una disputa de vestuario y el uruguayo habría tenido que ser intervenido. En esa línea, el vestuario tiene un serio problema en el futuro.

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