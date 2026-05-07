Real Madrid: Las razones de la crisis antes de El Clásico

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El equilibrio de poder en el vestuario más exigente del mundo parece haber llegado a un punto de no retorno. En el Real Madrid, donde la gestión de egos es tan crucial como la táctica sobre el césped, han comenzado a emerger grietas que nadie esperaba a estas alturas de la competición. No se trata de simples roces por la falta de minutos o decisiones técnicas, sino de algo mucho más profundo: cuentas pendientes que han permanecido latentes durante meses y que finalmente han explotado.

La armonía de Valdebebas, que suele ser el búnker donde se forjan las grandes remontadas, se ha visto comprometida por filtraciones que hablan de un ambiente eléctrico y pesado. Varios pesos pesados de la plantilla habrían protagonizado episodios de tensión que reflejan que las heridas del pasado no cerraron tan bien como se vendió de cara a la galería. En un club donde el silencio es ley, que estos problemas trasciendan es el primer síntoma de una crisis de autoridad que preocupa en la planta noble del Bernabéu.

Real Madrid: El incendio interno que el club intenta sofocar

La situación en el Real Madrid ha obligado al cuerpo técnico a intervenir de manera urgente para evitar que el incendio consuma las aspiraciones deportivas de la temporada. La historia nos dice que el club blanco es capaz de transformar el caos en gloria, pero las actuales fracturas entre clanes dentro del equipo parecen ser más profundas de lo habitual. La comunicación se ha reducido al mínimo indispensable, y la desconfianza flota en el aire de la ciudad deportiva.

Ahora, la pelota está en el tejado de los líderes del grupo y de la directiva, quienes deben decidir si afrontan el problema con una limpieza quirúrgica o si intentan un pacto de no agresión hasta que termine el curso. Con los títulos en juego y la mirada del mundo puesta en cada gesto, el conjunto merengue se enfrenta a su rival más difícil: el fantasma de sus propias rencillas internas. Solo la unidad podrá salvar una campaña que, hasta hace poco, parecía destinada al éxito rotundo.