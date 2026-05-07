Por esta razón Cristiano Ronaldo y Messi sufren pérdida masiva de seguidores en Instagram

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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los futbolistas más seguidos en el mundo en redes sociales y no solo es una cuestión que se ve en los deportes, sino que destacan entre los personalidades de mayor influencia en el mundo.

A solo semanas para la llegada de lo que posiblemente sea su última aparición en mundiales, tanto el portugués como el argentino sufrieron una pérdida masiva de seguidores en redes sociales. La reciente limpieza masiva realizada por Instagram sorprendió a millones de usuarios alrededor del mundo, especialmente porque afectó a figuras de talla mundial como las superestrellas del fútbol. La plataforma, propiedad de Meta Platforms, eliminó perfiles falsos, cuentas inactivas y bots con el objetivo de mejorar la autenticidad de las interacciones.

Como resultado, Ronaldo perdió aproximadamente 6,3 millones de seguidores, mientras que Messi vio reducir su comunidad en cerca de 4,8 millones. Este ajuste también impactó a otras celebridades del deporte y el entretenimiento a nivel global.

Cristianos Ronaldo y Messi pierden seguidores en Instagram

A pesar de la caída en cifras, ambos continúan siendo dos de las personalidades deportivas con mayor alcance en redes sociales. Tras la actualización, Cristiano Ronaldo mantiene una ventaja considerable con alrededor de 666 millones de seguidores, mientras Messi sigue superando los 500 millones.

Desde Meta explicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para combatir el spam, la actividad automatizada y el crecimiento artificial de métricas dentro de Instagram, reforzando así la credibilidad de la plataforma.

Además de la limpieza automática, Instagram ahora ofrece nuevas herramientas para que cada usuario pueda revisar sus seguidores manualmente. La aplicación identifica cuentas sospechosas bajo etiquetas como “potencial spam” o “marcado para revisión”, facilitando su eliminación desde el propio perfil.