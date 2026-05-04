Messi sigue anotando y amenaza a Cristiano Ronaldo con el gol 1,000

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Lionel Messi se mantiene intratable en la MLS después de superar las 900 anotaciones en su carrera en el fútbol profesional y se mantiene acechando la marca de Cristiano Ronaldo, quien se encamina a los 1,000 goles en el balompié.

La histórica carrera por convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales sigue más viva que nunca, con el portugués y el astro argentino protagonizando uno de los duelos más fascinantes del deporte mundial. El delantero luso volvió a ampliar su registro tras marcar con el Al Nassr, llegando a 971 tantos en su carrera, una cifra que lo mantiene al frente de esta impresionante batalla goleadora.

Sin embargo, Messi no tardó en responder. La figura del Inter Miami CF volvió a dejar su sello al marcar su gol número 906 como profesional, además de registrar su primera asistencia de la temporada. Aunque su actuación fue destacada, su equipo sufrió una dolorosa derrota ante Orlando City SC, después de desperdiciar una ventaja de tres goles y caer 3-4 en los minutos finales.