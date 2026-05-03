Fórmula 1

GP de Miami: Messi cambia el fútbol por la Fórmula 1 y mira la foto que se tomó con Franco Colapinto

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Meridiano

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 12:28 pm
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Lionel Messi estuvo junto a su familia de visita en las instalaciones del padock de la Fórmula 1 ubicado en el Hard Rock Stadium, donde se disputará la cuarta carrera de la temporada el Gran Premio de Miami. El astro argentino fue invitado especial del equipo Mercedes y además le regaló su camiseta del Inter Miami a los pilotos Kimi Antonelli y George Russell.

El argentino también se dio una vuelta por el box de la escudería Alpine para estrecharle la mano a su compatriota Franco Colapinto, quien logró su mejor puesto de clasificación en la Fórmula 1.

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