Antony contó su anécdota más personal con Cristiano Ronaldo

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El nombre de Cristiano Ronaldo deja conversaciones por donde pasa. No es para menos si es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y se ha erigido a lo largo de su carrera como un goleador élite.

En todo caso, lo anterior es el claro ejemplo de porqué para el promedio de jugadores cualquier momento al lado del portugués puede ser una anécdota inolvidable. Ese es el caso de Antony, hoy jugador del Betis y que pudo compartir vestuario con el delantero luso.

En una entrevista con ‘Globo Esporte’ tocó varios temas, entre ellos su relación con Cristiano: “Es una gran persona. Aprendes mucho de él. Incluso bromeó conmigo una vez diciendo que la gente piensa que es arrogante, pero que en el día a día es muy juguetón”.

Y agregó: “Nos sentamos a la mesa y él habló sobre la vida, los libros... varios temas fuera del fútbol. Eso estuvo bien, porque ayudó a desconectar. Dijo: ‘Hoy no vamos a hablar de fútbol’”.

Su anécdota con Cristiano Ronaldo

Lo anterior no fue lo único que sacó a la mesa sobre el portugués, con quien pudo vivir de cerca la rutina que aplicaba para mantenerse en el máximo nivel del fútbol.

“Hubo una vez que me enseñó su físico y me preguntó si parecía tener 23 años. Incluso me dio vergüenza, porque se veía su nivel de cuidado, incluso con casi 40 años”, contó Antony.

En medio de todo, esa etapa al lado del veterano futbolista se dio cuando llegó a un Manchester United con etiqueta de estrella y que no pudo reafirmar en el campo: “Los asuntos fuera del campo me lastraron, pero me hicieron madurar. No me arrepiento de haber ido al Manchester United; estoy agradecido al club”.

Actualmente, el camino de Antony no está en el Manchester United ni al lado de Cristiano Ronaldo, pero cree que su etapa en el Betis le devolvió la alegría de jugar: “Aquí me encontré a mí mismo. También encontré la felicidad, lo cual es súper importante. Cuando estoy feliz y bien, las cosas suceden de forma natural. Me siento mucho más preparado”.