Marcelo: No creo en esto del fútbol moderno, sino que cada jugador es de una manera

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El histórico brasileño Marcelo Vieira volvió a captar la atención del mundo del fútbol con unas declaraciones profundas y sinceras concedidas a EFE, en las que abordó desde la evolución del juego hasta su visión personal sobre el rol de los entrenadores.

Con su estilo cercano y sincero, el exlateral del Real Madrid dejó claro que, más allá de sistemas y etiquetas, el fútbol sigue siendo un lenguaje universal y gusta al verlo.

“El fútbol une a mucha gente, muchas culturas, pasiones y esto cada vez más va creciendo”, expresó Marcelo, resaltando el impacto global del deporte. Para el exjugador, el crecimiento constante del fútbol no solo se mide en audiencias, sino en la capacidad de conectar personas en distintos rincones del planeta.

Marcelo – Real Madrid

En sus declaraciones, el brasileño también sorprendió al descartar una posible carrera como entrenador. “No creo que tenga capacidad para ser entrenador”, confesó con naturalidad.

Marcelo explicó que, aunque disfruta compartir consejos con jóvenes y con sus propios hijos, considera que no posee el perfil táctico necesario para dirigir desde el banquillo.

Su visión del juego, según detalló, está más ligada a la intuición que a la estrategia. “No entiendo nada de táctica; mis pensamientos son totalmente diferentes a los de un entrenador”, añadió.

Otro de los puntos que abordó fue el concepto del “fútbol moderno”, una etiqueta que no termina de convencerle. Para Marcelo, cada época tiene sus propias características y no se puede encasillar a los jugadores bajo un único modelo. “Cada jugador es de una manera”, afirmó, destacando la diversidad de estilos entre laterales y delanteros.

Finalmente, el brasileño resumió su pensamiento con una frase que refleja su esencia como futbolista: el fútbol es sorpresa constante. En un deporte donde todo evoluciona, Marcelo apuesta por la adaptación y la autenticidad como claves para entender un juego que, pese a los cambios, mantiene intacta su magia.