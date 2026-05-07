De la vecindad al Chase Stadium: El emotivo abrazo entre Messi y "Kiko"

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La ciudad de Miami sigue consolidándose como el epicentro donde las estrellas de todos los ámbitos convergen, y esta vez el protagonista fue un encuentro que tocó la fibra sensible de toda América Latina. Lionel Messi, el astro argentino y capitán del Inter Miami, recibió una visita muy especial en las instalaciones del club: Carlos Villagrán, el legendario actor que dio vida a "Kiko" en El Chavo del 8.

A sus 82 años, el comediante mexicano no ocultó que, a pesar de su propia fama mundial, él también tiene ídolos. Tras asistir al reciente duelo de las Garzas contra el Orlando City, Villagrán fue contundente sobre su objetivo: "No me voy a morir sin darte la mano", había confesado días antes.

La promesa cumplida: "El día más feliz"

Lo que comenzó como un deseo personal se materializó pocas horas después en un encuentro privado lleno de calidez. Villagrán, acompañado por su esposa Becky Palacios, finalmente pudo estar frente a frente con el "10".

La emoción del actor fue total. Entre risas y abrazos, Villagrán le dedicó palabras de profunda admiración al rosarino: "Estoy honrado. Te respeto, te voy a defender toda la vida", expresó conmovido. Por su parte, Messi, fiel a su estilo humilde y consciente del peso cultural de El Chavo del 8 en Argentina (donde la serie es un objeto de culto desde hace décadas), respondió con un sincero: "El placer es mío".

Gestos que valen más que mil palabras

El encuentro no se limitó a un simple saludo protocolar. El intercambio estuvo cargado de simbolismos que Villagrán compartió orgulloso en sus redes sociales:

Afecto genuino: El actor abrazó a Messi y, en un gesto de cariño casi paternal, le dio un beso en la mejilla.

El tesoro firmado: Messi le obsequió una camiseta del Inter Miami autografiada y con una dedicatoria especial, sellando así un pacto de admiración mutua.

Unión cultural: Villagrán definió el momento como la unión de dos mundos: "Fútbol y comedia... dos genios congeniaron".

El presente de Messi entre el asfalto y el césped

Este encuentro con "Kiko" se suma a la agitada agenda social que Messi mantiene en Florida. El pasado fin de semana, el astro fue el invitado de honor en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde se le vio disfrutando del paddock y del ambiente de la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, el descanso y los eventos sociales tienen un límite. La "Pulga" ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío deportivo. El Inter Miami viajará a Canadá para enfrentarse a Toronto FC este sábado, en un duelo clave para mantener el liderato de la Conferencia Este de la MLS.