Cristiano Ronaldo hace historia con un nuevo gol para Al-Nassr

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Cristiano Ronaldo continúa ampliando una carrera que parece no tener límites a pesar del paso del tiempo. El delantero portugués volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol luego de alcanzar los 100 goles en la Liga Profesional de Arabia Saudí tras el compromiso de este jueves 7 de mayo, una cifra que confirma su impacto inmediato desde su llegada a este país.

El astro luso de 41 años no solo sigue rompiendo registros colectivos e individuales, sino que además mantiene un impresionante ritmo goleador pese al paso de los años. Con esta nueva marca, Ronaldo acumula 971 goles oficiales como profesional, acercándose cada vez más a la simbólica barrera de los 1.000 tantos en su carrera.

Cristiano Ronaldo

La nueva hazaña del atacante portugués tiene un valor especial dentro de su legado deportivo. Cristiano Ronaldo logró superar los 100 goles en cuatro de las ligas más importantes donde ha jugado, dejando evidencia de su capacidad para dominar distintos estilos de competición a lo largo de su trayectoria.

Primero lo hizo en la Premier League con el Manchester United, club donde comenzó a construir su reconocimiento internacional. Más adelante llevó su nivel a otra dimensión en LaLiga defendiendo la camiseta del Real Madrid, etapa en la que rompió múltiples récords goleadores y se convirtió en una leyenda de la institución española.

Posteriormente, trasladó su capacidad anotadora a la Serie A con la Juventus, donde también alcanzó el centenar de goles y dejó actuaciones determinantes tanto en el torneo local como en competiciones europeas, respectivamente.

Ahora, en Arabia Saudí, vuelve a repetir la historia y demuestra que su ambición sigue intacta y que puede jugar unos años más. Más allá de los números, el impacto del capitán del Al-Nassr en el fútbol saudí ha sido enorme desde su llegada.

Finalmente, mientras la cuenta goleadora sigue aumentando, Cristiano Ronaldo continúa dejando capítulos históricos en una carrera que parece destinada a romper todas las estadísticas posibles que se puedan conocer en el fútbol profesional.