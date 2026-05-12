¡Última hora! Florentino Pérez anuncia elecciones en el Real Madrid

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En una comparecencia de emergencia, Florentino Pérez ha anunciado la convocatoria oficial de elecciones a la junta directiva del Real Madrid.

El mandatario blanco compareció ante los medios para solicitar formalmente a la junta electoral el inicio del proceso, confirmando además que su actual equipo de trabajo optará a la reelección.

"No voy a dimitir"

Durante su intervención, quiso subrayar la estructura democrática de la entidad, desmarcándose de los modelos de clubes-estado o sociedades anónimas que predominan en el fútbol actual.

El presidente recordó que el poder reside exclusivamente en la masa social del club. "En el Madrid no hay un solo dueño, son los socios que conformamos el club», afirmó tajantemente, apelando a la identidad histórica de la institución".

Además, también envió un mensaje a sus críticos sobre si dejaría el cargo, "Lamento decirles: no voy a dimitir. He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí. No han sido los mejores resultados, pero en el deporte no se gana siempre".

Florentino espera las elecciones

Aunque el club no atraviesa su ciclo más laureado en cuanto a títulos recientes, el anuncio busca legitimar nuevamente el proyecto de la actual junta directiva ante los socios.

Al presentarse a la reelección, Florentino Pérez somete su liderazgo a votación en un momento donde la presión mediática y las tensiones institucionales han alcanzado un punto de inflexión.

Se espera que en los próximos días la junta electoral publique el calendario oficial con los plazos para la presentación de candidaturas y la fecha definitiva de los comicios.