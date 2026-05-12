Real Madrid: Toni Kroos abre la caja de pandora del vestuario

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Toni Kroos es una de las voces más autorizadas para hablar de la actualidad del Real Madrid. Su paso por el equipo fue glorioso, siendo uno de los pilares de los últimos títulos del equipo. En ese contexto, abrió la caja de pandora sobre la situación del vestuario, indicando lo inaceptable de otro año en blanco.

Kroos en el podcast de su hermano Felix (Einfach mal Luppen) dejó al descubierto una fractura profunda dentro de la plantilla madridista. Según el alemán, los conflictos internos minaron la moral del equipo antes de enfrentar al Barcelona, provocando que salieran al campo derrotados.

Toni y su valoración del Clásico: "Dos temporadas sin ganar es inaceptable en el Madrid, punto. El resultado en el campo viene por la mala relación dentro. Igual estaban motivados para ganar el Clásico, pero no era suficiente. La derrota ya estaba aceptada antes de empezar".

La clave del triunfo del Barcelona en el Clásico

Toni Kroos también tuvo tiempo para alabar el fútbol del Barcelona. Evidenciando la superioridad táctica del equipo blaugrana, señalando que su éxito se basó en no depender de las individualidades, sino del sistema. A diferencia del Madrid, que dependía enteramente de los jugadores.

De hecho, Kroos destacó el trabajo con y sin balón de Dani Olmo y Ferrán Torres. Por otra parte, la fluidez en los movimientos y el entendimiento de los roles dentro del campo fueron los pilares de una victoria contundente para ganar el campeonato.

El planteamiento de Hansi Flick neutralizó por completo las individualidades del conjunto merengue, que se vio superado por la presión y el orden catalán. La capacidad de ejecución de los locales confirmó que el trabajo táctico arraso durante toda la temporada.