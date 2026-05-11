Mira el gesto de los jugadores del Real Madrid con Hansi Flick tras fallecimiento de su padre

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Previo al "Clásico" de este domingo, el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona se condicionó por completo tras el lamentable fallecimiento del padre de Hansi Flick, actual entrenador de los blaugranas, que terminó coronándose en La Liga con victoria 2x0 ante los merengues.

El dirigente germano vivió uno de los fines de semana más difíciles de su vida personal luego de la sensible pérdida de su padre en la madrugada del domingo. A pesar del duro golpe emocional, el técnico decidió mantenerse al frente de los culés en un desafío decisivo frente a los blancos. Su presencia en el banquillo fue interpretada como una muestra de fortaleza y compromiso con su equipo en un momento especialmente delicado.

Tras el pitazo final y con la celebración del título liguero ya en marcha, Flick no pudo ocultar la emoción. Las cámaras captaron al entrenador alemán visiblemente conmovido mientras sus jugadores festejaban una conquista que, por el contexto personal que atravesaba, tuvo un significado todavía más especial. La mezcla de alegría deportiva y dolor personal marcó una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Real Madrid da el pésame a Hansi Flick

Uno de los momentos más destacados llegó después del encuentro, cuando varios futbolistas del Real Madrid se acercaron para mostrarle su apoyo. Jugadores como Vinícius Júnior, Thibaut Courtois y David Alaba, además de otras figuras del club, tuvieron el gesto de abrazarlo y expresarle sus condolencias.

Más allá de la rivalidad histórica entre ambos equipos, el fútbol dejó una imagen de respeto y humanidad en un momento muy sensible para el entrenador blaugrana.