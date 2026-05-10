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¡Sin puntería! El Real Madrid apenas pudo asomarse a la portería del Barcelona

El conjunto merengue tuvo siete remates en 90 minutos, de los cuales seis no vieron dirección a puerta

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 05:23 pm
¡Sin puntería! El Real Madrid apenas pudo asomarse a la portería del Barcelona
Foto: Diario AS
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Un FC Barcelona inspirado y con ganas de coronarse campeón de LaLiga durante este domingo, solo le tomó 18 minutos para liquidar al Real Madrid. Y es que los goles de Rashford (9') y Ferrán Torres (18') fueron más que suficientes para que los catalanes celebrasen su segundo título seguido, y ante su gente.

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Joan García, un espectador más

Con la necesidad de sumar tres puntos, el conjunto merengue sorpresivamente no estuvo nada certero de cara a puerta, lo que convirtió al guardameta Joan García en un espectador más.

De hecho, las estadísticas finales mostraron que el Real Madrid apenas tuvo un remate al arco, y sucedió en la primera mitad. El encargado de hacerlo fue Vini Jr., que en una de sus tantas internadas por la banda le pegó mordido a la esférica y terminó en las manos del portero.

Respecto al complemento, el Barcelona manejó muy bien los hilos del compromiso y mantuvo a raya a sus rivales. Si bien lograron pisarles el área, los defensores catalanes mostraron solidez para evitar que el balón tuviera dirección a puerta.

Foto: Diario AS

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