Fútbol Español

Polémica en el Barcelona vs Real Madrid: ¿Era penal sobre Bellingham?

El mediocampista inglés recibió un codazo dentro del área que el árbitro no sancionó

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 04:53 pm
Polémica en el Barcelona vs Real Madrid: ¿Era penal sobre Bellingham?
Foto: AP
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El Clásico del fútbol español ha contado con muchas emociones, goles de alta factura y una que otra polémica. Una de estas últimas tuvo como protagonistas a Jude Bellingham y Eric García.

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Ya con un FC Barcelona ganando por 2 a 0 sobre el Real Madrid, la acción sucedió al minuto 54 justo cuando los merengues insistían más sobre el campo rival.

El mediocampista inglés recibió un pase e ingresó al área, pero el defensor español logró anticiparlo usando sus brazos, con el detalle que lo impactó en la cara con su codo. Si bien Bellingham sufrió un pequeño corte, al final ni el árbitro ni el VAR indicaron falta alguna.

 

 

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