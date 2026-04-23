Florentino Pérez fue juez del juego de Rafa Nadal y Courtois contra vs Sinner con Bellingham

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Jornada de sorpresas las que dejó este jueves 23 de abril con un recinto del Santiago Bernabéu como protagonista. Justamente, porque dio lugar a unas imágenes inesperadas, con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, haciendo de juez de un juego protagonizado por nombres como Rafa Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham.

El mandatario merengue se hizo presente y en una zona privilegiada de su estadio en el marco de la Mutua Madrid Open 2026, que se preparó en tiempo récord en estas instalaciones.

Pues bien, para la galería apareció el presidente madridista, de forma de exhibición, impartiendo justicia en un juego armado con el duelo entre Rafa Nadal y Courtois, quienes se enfrentaban a Sinner y Bellingham.

Esta secuencia se dio posterior a la foto protocolaria de presentación entre las estrellas, para luego subirse en la silla, mientras los mencionados intercambiaban algunos golpes. A parte de los anteriores también formaron parte del evento Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales; Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open; Garbiñe Muguruza y Feliciano López, co-directores del ATP Masters 1000 madrileño; Andrea Gaudenzi, Presidente de ATP.

Florentino Pérez estrenó todo en el Bernabéu

El recorrido de este evento tendrá más acción en lo que viene. De hecho, la improvisada pista en el feudo madridista estará disponible desde este mismo 23 hasta el 30 de abril.

Allí grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA saldrán al ruedo; eso sí, con la misión de llevar todas las emociones ante los presentes en las instalaciones, donde se espera gran participación del público local.

Todo esto se da en un contexto en el que Real Madrid no utilizará estas instalaciones este fin de semana ni el siguiente, dado que su cronograma les tiene preparado hasta tres compromisos en la carretera: Betis (24 de abril), Espanyol (3 de mayo) y Barcelona (10 de mayo).