Conoce a Gia Pineda, la joven venezolana que se ganó una semana de entrenamiento con Rafael Nadal

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El 2026 ha sido un año sumamente exitoso a nivel deportivo para los venezolanos y una joven tenista de apenas 14 años cumplirá su sueño de conocer al legendario extenista español Rafael Nadal, según lo informó el medio "Crónicas de Chile".

Se trata de la pequeña Gia Pineda, quien fue la única becada en un campamento realizado por la academia del "Rey de la Arcilla" en la ciudad de Santiago (Chile) y su premio será una semana completa de entrenamiento en el complejo principal de la academia en Mallorca (España), bajo las órdenes del 22 veces ganador de Grand Slams.

Esto dijo Gia Pineda tras su cumplir su cometido

Luego de ser la tenista más destacada en este campamento, la venezolana conversó con el medio "El Rincón Venezolano News". "Ellos evaluaron mucho la disciplina y los valores", enfatizó Pineda, aclarando que fue un campamento que se efectuó de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

"Yo decía 'no me lo voy a ganar, es muy difícil', pero antes de anunciar, cuando que iban a dar la beca me llamaron. ¡Estaba demasiado feliz!", añadió la tenista de 14 años.

¿A que edad comenzó a practicar Gia Pineda el deporte blanco?

Lo más llamativo, es que Gia inició en el tenis cuando tenía 11 años, es decir, que tiene apenas tres años entrenando y ya se posiciona entre las mejores 50 de su categoría en Sudamérica, siendo ganadora de múltiples eventos nacionales y con participación también en torneos internacionales.

La joven venezolana también está en una academia de inglés y estudia en un colegio online para deportistas, un par de responsabilidades que se suman a sus largas jornadas de prácticas del deporte blanco, lo que ha hecho evolucionar rápidamente.

La venezolana es un testimonio de dedicación y de que cuando luchas por cumplir un sueño sin importar donde te encuentres o los obstáculos, lo puedes conseguir. Ahora, le toca disfrutar y aprender mucho de uno de los mejores tenistas de la historia.