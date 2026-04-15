Tenista portugués logra el punto más insólito en la historia del tenis

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Nuno Borges acaparó las miradas del mundo de tenis con una maniobra nunca antes vista en la historia del tenis para asegurar su presencia a los Cuartos de final del Barcelona Open, en la jornada de este miércoles 15 de abril.

El tenista portugués, actual número 52 del ranking ATP, protagonizó una de las sorpresas del torneo al eliminar en los octavos de final del abierto catalán al argentino Tomás Martín Etcheverry, ubicado en el puesto 29 del mundo, logrando esto con un saque directo “de cuchara”, un recurso poco habitual que dejó sin reacción a su rival para sentenciar el triunfo y continuidad en el torneo.

El encuentro, disputado en la emblemática pista Pista Rafa Nadal, fue el encargado de abrir la jornada y estuvo marcado por la intensidad y la igualdad durante más de dos horas. A pesar de la resistencia de Etcheverry, el portugués supo mantener la calma en los momentos decisivos y terminó imponiéndose en dos sets por 6-3 y 7-6(4), mostrando solidez tanto en su servicio como en los intercambios desde el fondo de la pista.

Borges sorprende a Tomás Martín Etcheverry

Borges ya había superado al argentino este mismo año en su único enfrentamiento previo, durante la primera ronda del torneo de Auckland, y volvió a repetir la historia en Barcelona. En el primer set, la única rotura de servicio fue suficiente para inclinar la balanza a su favor.

Al finalizar el partido, el frío saludo de Etcheverry en la red reflejó su frustración, especialmente tras un desenlace tan inesperado que lo dejó fuera del torneo de manera poco convencional.