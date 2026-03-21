Carlos Alcaraz impone su ley en Miami: Debut triunfal ante la promesa Joao Fonseca

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El vigente campeón de Indian Wells no ha perdido el ritmo. En su estreno en el Miami Open 2026, Carlos Alcaraz ratificó por qué es el máximo favorito al título tras derrotar con autoridad al brasileño Joao Fonseca con un marcador de 6-4 y 6-4.

El encuentro, disputado en una pista central que vibró con una masiva presencia de aficionados brasileños, fue una prueba de fuego para la madurez del español. A pesar del apoyo incondicional del público hacia la joven promesa de 19 años, Alcaraz mantuvo la frialdad necesaria para quebrar en los momentos precisos y sellar su pase a la siguiente fase en poco más de una hora y media de acción.

Joao Fonseca, quien llegaba como la gran sensación del tenis sudamericano tras sus recientes actuaciones en el circuito, intentó castigar con su potente derecha, pero se encontró con una versión de Alcaraz muy sólida desde el fondo de la pista. El español supo gestionar la presión y aprovechó las pelotas cortas para subir a la red con efectividad, cerrando ambos sets con una rotura de servicio temprana que administró hasta el final.

El camino al "Sunshine Double"

Tras este debut exitoso, el murciano se enfoca en su próximo gran obstáculo: el estadounidense Sebastian Korda. El duelo de tercera ronda promete ser una batalla táctica de alto calibre, considerando que Korda juega en casa y posee un estilo de juego que suele incomodar a los grandes pegadores.

Alcaraz busca en Florida completar el codiciado "Sunshine Double" (ganar Indian Wells y Miami el mismo año), una hazaña que lo consolidaría aún más en la cima del ranking ATP en este primer trimestre de 2026.