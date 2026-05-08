El Real Madrid se decide por José Mourinho y empieza negociaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha activado la maquinaria para la planificación de su próximo proyecto técnico.

Según ha trascendido en las últimas horas, el club blanco ha iniciado conversaciones formales y contactos directos con José Mourinho, posicionando al técnico portugués como el principal candidato para asumir la dirección del primer equipo.

Negociaciones en marcha

A pesar de las habituales negaciones públicas que suelen rodear este tipo de operaciones de alto nivel, las negociaciones están plenamente activas.

Fuentes cercanas a la operación confirman que existe una comunicación fluida entre Florentino Pérez y el entorno más cercano de Mourinho. El club busca un perfil con autoridad y conocimiento de la casa para liderar la próxima etapa deportiva.

Esta situación ha generado una reacción inmediata en Lisboa. El SL Benfica, club que actualmente cuenta con Mourinho en sus planes y que desea fervientemente su continuidad, ya ha sido notificado de estos contactos. La directiva del club portugués se mantiene a la espera de la decisión final que se tome en las oficinas de Chamartín.

La decisión final, en manos de Florentino

Aunque el Benfica mantiene la esperanza de retener al técnico luso, en el club portugués son conscientes de que la voluntad del Real Madrid será el factor determinante.

Si Florentino Pérez decide dar el paso definitivo y concretar la oferta, se da por hecho que José Mourinho aceptará el reto de regresar a la capital española.

Todo el escenario depende ahora de la firmeza con la que el Real Madrid decida avanzar en la operación. En las próximas jornadas se espera que los contactos se intensifiquen para definir las condiciones de un acuerdo que supondría uno de los movimientos más mediáticos del mercado de entrenadores en los últimos años.