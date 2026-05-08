Real Madrid anuncia sanciones tras pelea entre Valverde y Tchouaméni

A 24 horas de que explotara el escándalo que sentenció la crisis en el club, Real Madrid informó que los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni comparecieron ante el instructor del expediente disciplinario abierto por el club tras los hechos ocurridos recientemente.
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Durante la reunión, ambos jugadores expresaron su arrepentimiento por lo sucedido y se ofrecieron disculpas mutuamente, además de reconocer el impacto negativo de la situación dentro de la institución.
El comunicado también señala que los mediocampistas pidieron disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, dejando claro que aceptarían cualquier decisión tomada por la directiva. Finalmente, el Real Madrid resolvió cerrar el proceso interno imponiendo una sanción económica de 500 mil euros a cada jugador, dando por concluido el caso disciplinario.
Comunicado del Real Madrid sobre Valverde y Tchouaméni
El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.
Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.
Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.
Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500 mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", escribió el equipo merengues en su comunicado.