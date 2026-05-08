Luis Figo sobre caos en el Real Madrid: "No es la primera vez ni será la última"

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El Real Madrid, lejos de su mejor versión, está atravesando una de las peores crisis más grande en su nutrida historia. El encontronazo entre de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni le ha puesto la guinda al pastel a una temporada gris. Luis Figo habló al respecto sobre los recientes escándalos en el club.

El exmediocampista, reconocido como una de las figuras históricas que defendió la camiseta del Real Madrid, analizó el complicado momento que atraviesa actualmente el club blanco y dejó una reflexión sobre el tipo de entrenador que considera ideal para liderar el vestuario merengue. Durante un evento celebrado en Barcelona, el exfutbolista portugués explicó que en un equipo con tantas estrellas no siempre funciona un estilo de liderazgo basado únicamente en la autoridad o la disciplina estricta.

Figo aseguró que la historia reciente del Madrid ha demostrado que los entrenadores más exitosos fueron aquellos capaces de gestionar personalidades fuertes dentro del grupo. Como ejemplo mencionó a Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque y Zinedine Zidane, técnicos que lograron mantener unido al vestuario y sacar el máximo rendimiento de plantillas llenas de talento.

Luis Figo sobre el próximo entrenador del Real Madrid

Finalmente, al ser consultado sobre una posible vuelta de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, Figo evitó alimentar rumores, aunque no escondió su respeto y admiración por su compatriota. El exmediocampista dejó claro que desconoce si existe una negociación real, pero afirmó que, como amigo, siempre le desea lo mejor.

No sé si Mourinho fichará, hay que preguntar a Florentino. José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea”, dijo Figo sobre la posible llegada de 'Special One' al banquillo blanco.

El portugués también se pronunció sobre el reciente conflicto entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, una situación que ha generado preocupación dentro del entorno madridista. "Lo que ha pasado no se puede considerar normal, no puede pasar, pero no es el primera vez que sucede ni será la última. Yo lo he vivido. Gestionar a 30 personas no es fácil y la frustración lleva muchas veces a cometer acciones que no deberías”, mencionó.