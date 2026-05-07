Este es el parte médico de Federico Valverde tras la pelea con Aurélien Tchouaméni

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El Real Madrid emitió este jueves 7 de mayo un comunicado oficial sobre el estado físico de Federico Valverde, quien encendió las alarmas dentro del club tras un incidente ocurrido en el vestuario en Valdebebas junto al francés Aurélien Tchouaméni.

La noticia rápidamente generó preocupación entre los aficionados merengues debido a la importancia del mediocampista uruguayo en el esquema del equipo y a pocos días de efectuarse el duelo ante su máximo rival: FC Barcelona.

De acuerdo con la información proporcionada por los Servicios Médicos del conjunto blanco, el futbolista fue sometido a distintas evaluaciones clínicas luego del golpe sufrido. Tras los exámenes correspondientes, el club confirmó que Valverde presenta un traumatismo craneoencefálico y deberá mantenerse bajo observación médica durante los próximos días.

Real Madrid: Federico Valverde - Aurélien Tchouaméni

El comunicado oficial también detalló que el internacional uruguayo se encuentra en buen estado general y permanece en su domicilio acompañado de su entorno familiar. Sin embargo, los especialistas recomendaron reposo absoluto entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de lesiones.

Aunque desde el club no se ofrecieron mayores detalles sobre lo ocurrido en el vestuario, diferentes versiones apuntan a una fuerte discusión entre Valverde y Aurélien Tchouaméni que habría terminado en un altercado físico. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha realizado declaraciones públicas sobre el episodio, pero se esperan más detalles de lo sucedido en las próximas horas.

La situación genera incertidumbre en el entorno madridista, especialmente por las consecuencias que puede traer este altercado en las próximas semanas. El técnico Álvaro Arbeloa pierde a una de sus piezas más importantes en el mediocampo.

El uruguayo de 27 años Federico es uno de los capitanes de la plantilla, por lo que su ausencia en los próximos compromisos será un serio problema que tendrá que resolver el cuerpo técnico para, al menos, culminar la temporada con buenas sensaciones dentro del campo.

Finalmente, mientras tanto, el conjunto merengue seguirá la evolución del futbolista antes de autorizar su regreso a los entrenamientos. En el club mantienen cautela con su recuperación y priorizan evitar cualquier riesgo adicional relacionado con el traumatismo sufrido tras esta polémica pelea con su compañero de equipo.