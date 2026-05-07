La "cizaña" de Ferrán Torres que comenzó la crisis del Real Madrid en el pasado Clásico

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La crisis se ha apoderado por completo en el Real Madrid a solo días del último Clásico contra el Barcelona, en la presente temporada. Federico Valverde habría parado en el hospital tras una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento de este jueves 7 de mayo.

El caos de los merengues no es nada nuevo, ya que vienen atravesando por polémicas en toda la campaña, tras malos resultados y decisiones cuestionables desde que despidieron a Xabi Alonso hasta el sorpresivo viaje de Kylian Mbappé junto a su pareja, mientras éste se encontraba recuperándose de una lesión.

A días del enfrentamiento, Ferrán Torres, delantero de los culés, podría conocerse como uno de los autores en comenzar la estrepitosa caída de los madridistas en su actual presentación en el viejo continente. La figura de los blaugranas dejó una imagen que rápidamente se hizo viral durante un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona disputado en octubre de 2025.

La "cizaña" de Ferrán Torres a Vinicius Jr.

En medio del partido, cuando se preparaba un penalti a favor del conjunto blanco y Kylian Mbappé tomó el balón para ejecutar, las cámaras captaron a Ferran acercándose con una sonrisa a Vinícius para lanzarle una frase cargada de picardía: “¿Ya no los tiras tú?”. La escena fue registrada por las cámaras a ras de campo y no tardó en recorrer las redes sociales y programas deportivos.

El comentario hacía referencia a un detalle que ya había generado conversación en el entorno madridista: con la llegada de Mbappé, el francés había pasado a asumir el rol principal en los lanzamientos desde el punto penal. Ferran aprovechó el momento para intentar meter algo de presión psicológica antes del cobro, en una de esas clásicas provocaciones que suelen aparecer en partidos de máxima tensión.

Vinícius, lejos de molestarse, respondió con naturalidad y entre risas, dejando claro que no le afectaba la situación y que la decisión del cobrador no era un problema para él. Lo curioso fue que segundos después el penalti de Mbappé terminó siendo detenido por Wojciech Szczęsny, lo que hizo todavía más llamativa la interacción previa entre ambos jugadores.