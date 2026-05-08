Álvaro Arbeloa toma una dura decisión sobre su cargo en Real Madrid

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Álvaro Arbeloa ya tomó una decisión sobre su futuro en el Real Madrid. El actual DT de la Casa Blanca dejará su puesto a final de temporada, según el reporte del periodista Fabrizio Romano.

El famoso comunicador italiano agrega que el ex jugador del equipo merengue cuenta con menos del 10% de posibilidades de quedarse en el cargo. Lo cierto es que desde la llegada de Arbeloa al primer equipo las polemicas no han parado y por el contrario se han disparado hasta el punto de crear una terrible crisis interna.

Desde la prensa española informan que el actual entrenador del Real Madrid no intervino en pleito que violento que protagonizaron Federico Valverde y Aurelien Tchoauméni en el vestuario, que terminó con el uruguayo en el hospital. Una inacción que desde el club blanco ha sido muy criticada por la importancia del hecho y sus consecuencias.

A pocas horas de la rueda de prensa previa al clásico frente al Barcelona, parece que claro que el corto ciclo de Arbeloa al frente del Real Madrid luce muy desgastado e incluso el estratega podría hacer alguna referencia a esta situación. Lo que no se espera es que entre en detalles en cuanto a lo sucedido en el vestuario en los recientes días, a pesar de que aún se desconoce cuál sería la sanción que le impondrían a los futbolistas envueltos en todo el caos.