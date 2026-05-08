¡Sin jugadores! Hasta 7 bajas presenta el Real Madrid para el Clásico

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El altercado entre Federico Valverde y Tchouaméni no solo ha protagonizado un capítulo más en una temporada caótica para el Real Madrid, sino que ha extendido la lista de bajas que presentan para afrontar el Clásico contra el Barcelona, el próximo domingo 11 de mayo.

Los merengues afrontan uno de los momentos más delicados de la temporada justo antes de visitar a FC Barcelona en una nueva edición del Clásico. Más allá de la lucha por el campeonato, que parece cada vez más complicada, en el entorno madridista la preocupación principal está dentro del vestuario.

Las tensiones internas han salido a la luz en los últimos días, especialmente tras el altercado protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, una situación que ha generado gran ruido en el club y que incluso provocó la apertura de un expediente disciplinario.

Hasta 7 bajas para enfrentar al Barcelona

Valverde quedó descartado para el compromiso tras sufrir un traumatismo durante el forcejeo, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente dos semanas. Mientras tanto, la situación de Tchouaméni sigue siendo tema de análisis dentro del cuerpo técnico, ya que físicamente está disponible, pero su presencia en Barcelona dependerá de la decisión final del entrenador y de cómo el club maneje el proceso disciplinario.

Otra de las grandes incógnitas en la previa del partido es la condición de Kylian Mbappé. El delantero francés continúa avanzando en su recuperación tras la lesión muscular sufrida semanas atrás, y los últimos estudios médicos dejaron sensaciones positivas. Todo apunta a que podría entrar en la convocatoria, aunque su presencia desde el inicio sigue siendo incierta.

A los problemas internos se suma una larga lista de bajas que complica aún más el panorama merengue. Dani Carvajal, Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Arda Güler continúan fuera por lesión. En el caso de Mendy, el lateral ya tomó la decisión de pasar por cirugía para tratar la dolencia que lo ha afectado, mientras que Militão y Güler prácticamente han puesto punto final a su temporada.