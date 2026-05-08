Casillas tiene a su elegido para dirigir al Real Madrid: "Es el ideal"

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En medio de la crisis que atraviesa el Real Madrid, el próximo entrenador será uno de los pasos más importantes que tome el club con el objetivo de controlar con las emociones y egos entre los jugadores. Iker Casillas dejó saber al ideal para tomar la batuta en el banquillo blanco.

Durante un acto organizado por La Liga, el exguardameta y capitán madridista aseguró que le gustaría ver la continuidad o el regreso de Xabi Alonso como principal apuesta para dirigir al equipo blanco. Posteriormente, Casillas reforzó su postura con un mensaje publicado en su cuenta de X, generando un gran debate entre aficionados y medios deportivos.

Las declaraciones llegaron apenas un día después del revuelo causado por el conflicto interno entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, aunque Casillas prefirió centrar la atención en el futuro del banquillo madridista.

Iker Casillas pide regreso de Xabi Alonso

El exportero destacó especialmente el trabajo realizado por Xabi Alonso al frente del Bayer Leverkusen, resaltando el éxito alcanzado por el técnico español y su capacidad para liderar proyectos importantes pese a su juventud.

A mí me gustaría que siguiese Xabi Alonso. Ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen. Por la juventud que tiene, a mí si me preguntas me gustaría que volviera”, declaró el antiguo arquero merengue en un acto con La Liga, donde también escenarios por el eterno capitán del Barcelona, Carles Puyol.

Sus comentarios rápidamente se hicieron virales y aumentaron las especulaciones sobre el futuro del banquillo del Real Madrid, que se encuentra en la recta final de otra decepcionante temporada, donde ha sido más noticias por escándalos extradeportivos que entro de la cancha.