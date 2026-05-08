El Real Madrid crea un precedente histórico tras la pelea de Valverde y Tchouaméni

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El Real Madrid se prepara para aplicar medidas disciplinarias sin precedentes tras los graves altercados protagonizados por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni durante las últimas sesiones de entrenamiento en la Ciudad de Valdebebas.

Según ha informado Onda Cero, el club blanco tramita ya una multa económica de cuantía excepcional para ambos futbolistas.

Se describe como la sanción más severa impuesta internamente en el club en tiempos recientes, reflejando la gravedad de unos hechos que la institución considera inaceptables y ajenos a los valores del madridismo.

¿Cómo surgió la pelea?

La tensión se originó hace dos días tras un lance del entrenamiento en el que Tchouaméni realizó una entrada sobre Valverde. Pese a las disculpas del francés, el uruguayo inició una serie de acciones de represalia que derivaron en una escalada de hostilidades, incluyendo insultos y altercados verbales tras la sesión.

La situación alcanzó su punto crítico ayer. Tras negarse el saludo inicial, Valverde realizó una entrada de extrema dureza sobre su compañero. Pese a los intentos del cuerpo técnico por mediar y rebajar la tensión integrándolos en el mismo equipo de trabajo, el conflicto estalló definitivamente en el vestuario.

El enfrentamiento físico final resultó en la caída accidental de Fede Valverde, quien sufrió una herida abierta en la cabeza y quedó inconsciente. El jugador tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario, acompañado en todo momento por Álvaro Arbeloa.

Consecuencias inmediatas

El uruguayo será baja confirmada para el próximo "Clásico" debido a las lesiones sufridas durante el incidente. Mientras que. Tchouameni se ha reincorporado a los entrenamientos en la jornada de hoy, a la espera de la resolución definitiva del expediente disciplinario.

Por el momento, el Real Madrid no ha confirmado medidas de carácter estrictamente deportivo adicionales (como apartar a los jugadores de la convocatoria), centrando su respuesta inmediata en la sanción económica y en la gestión interna de una crisis que ha conmocionado al entorno del club.