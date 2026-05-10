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Ferran Torres se suma a la fiesta del Barcelona con otro golazo

El español aprovechó una gran habilitación para marcar su gol dentro del área

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Meridiano

Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 03:50 pm
Ferran Torres se suma a la fiesta del Barcelona con otro golazo
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El Barcelona salió con todo en el Clásico frente al Real Madrid y antes de la media hora ya lo gana 2-0 gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. El tanto del atacante español llegó tras una gran jugada colectiva del conjunto culé.

 

Para generar la genial jugada que terminó en el segundo gol del partido, se juntaron Fermín López, Dani Olmo y Ferran Torres, tres jugadores que de seguro harán de las suyas en el próximo mundial con la selección de España.

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