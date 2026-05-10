El Barcelona levanta LaLiga y humilla a un Real Madrid sin hambre

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Española tras imponerse con autoridad 2-0 al Real Madrid en un Clásico que sirvió como sentencia definitiva para el campeonato.

Aunque el marcador final pueda parecer corto, lo vivido en el césped fue un monólogo azulgrana que dejó en evidencia la profunda crisis que atraviesa el conjunto blanco.

Desde el pitazo inicial, el equipo de la Ciudad Condal asumió el protagonismo absoluto. Marcus Rashford abrió la cuenta tras un tiro libre milimétrico, y Ferrán Torres sentenció el encuentro, desatando la euforia en unas gradas que, durante gran parte del segundo tiempo, se dedicaron a acompañar cada pase de su equipo con un estruendoso "olé, olé".

El Madrid humillado y sin actitud

La superioridad del Barcelona fue total ante un Real Madrid que ofreció una imagen preocupante. El planteamiento visitante pareció centrarse más en evitar una goleada histórica que en intentar disputar el resultado.

Sin alma, sin capacidad de reacción y con una falta de moral evidente, los dirigidos por Álvaro Arbeloa se vieron superados en todas las líneas, hundiéndose en una crisis de juego y resultados que no parece tener fin cercano.

No cabe dudas, que la directiva merengue deberá tomar cartas cuanto antes y llevar a cabo una revolución total en la plantilla, que vaya desde ventas de pesos pesados hasta fichajes importantes que mejoren el nivel colectivo del plantel.

Mientras los azulgranas celebran un título trabajado y merecido, el Clásico deja una herida abierta en el eterno rival, que no encontró los argumentos para competir en una noche donde el Barcelona fue, de principio a fin, el único dueño del balón y del campeonato.