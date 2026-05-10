¡Peligra el pichichi! Mbappé se "borra" y Muriqi recorta distancias

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La carrera por el trofeo Pichichi de LaLiga ha dado un vuelco dramático y extradeportivo este fin de semana. Lo que parecía ser un camino despejado para Kylian Mbappé, líder de la tabla de goleadores con 24 tantos, se ha transformado en un polvorín de críticas tras confirmarse su baja de última hora para el Clásico ante el Barcelona.

Mientras el francés se queda en la enfermería, la sombra de Vedat Muriqi se hace más alargada. El delantero del Mallorca, tras anotar en el empate 1-1 frente al Villarreal, ha alcanzado las 22 dianas, colocándose a solo dos goles de la cima y aprovechando la inactividad del astro galo para acechar el liderato de goleo en este tramo final de la temporada.

"Frenazo" inesperado en Valdebebas

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el cuerpo técnico del Real Madrid. Tras días de recuperación controlada, los servicios médicos confiaban plenamente en que Mbappé regresaría para el duelo más importante del año.

Sin embargo, en el último suspiro del entrenamiento, el jugador manifestó diversas molestias musculares y comunicó que no se siente en condiciones de saltar al césped. La sorpresa es total en el entorno de Álvaro Arbeloa, ya que los informes previos no indicaban recaída alguna.

El clima en el madridismo ha pasado de la preocupación a la indignación. Un sector considerable de la hinchada y diversos medios empiezan a señalar que el francés se está "borrando" de este cierre de campaña, para llegar al 100% al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El hartazgo de la afición merengue no nace solo de lo médico; el factor actitudinal pesa más que nunca. Hace apenas una semana, mientras el equipo preparaba el duelo ante Espanyol, la "estrella" fue vista en un viaje relámpago a Italia junto a su pareja, una imagen que ha quedado grabada en la retina de un público que exige entrega total en la recta final.

El Pichichi en el aire

Con Mbappé fuera de combate este fin de semana, Muriqi tiene la oportunidad de oro para seguir recortando distancias. Lo que comenzó como una dictadura goleadora del francés podría terminar en una de las sorpresas más grandes de los últimos años si el "Pirata" mantiene su racha y Kylian sigue priorizando su estado físico de cara a la cita mundialista.

De momento, el Pichichi está más abierto que nunca, y el crédito del francés ante su gente parece agotarse al mismo ritmo que su ventaja en la tabla.