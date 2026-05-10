Mbappé no entra en la convocatoria para el último Clásico de la temporada

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Si algo le faltaba al Real Madrid era perder a su máxima estrella en el partido que podría definir el título de liga y así ha ocurrido, Kylian Mbappé se queda fuera de la convocatoria para enfrentar al FC Barcelona en el último clásico español de la temporada.

El entrenador Álvaro Arbeloa entregó su convocatoria para enfrentar a su eterno y rival y la ausencia más destacada es la de Kylian Mbappé, más allá de la ya conocida de Federico Valverde, quien guarda reposo tras el golpe en la cabeza que sufrió en medio de su polémico encontronazo con Tchouaméni.

Kylian Mbappé no termina el entrenamiento previo al Clásico

Justo cuando se debatía si Mbappé sería titular o no en el choque contra el Barcelona, el delantero francés tuvo que abandonar el último entrenamiento del Real Madrid antes de volar a la ciudad condal, tras notar ciertas molestias en los isquiotibiales que le impidieron continuar con la actividad física.

El Real Madrid tiene mucho menos gol sin Mbappé

Este balde de agua fría hace que el Real Madrid se quede no solo sin su goleador en el campeonato de Liga Nacional, sino también con su mejor anotador cuando del clásico se trata, ya que Kylian Mbappé ha ganado solo 1 de 6 clásicos desde su llegada, pero ha marcado en muchos de ellos. En el clásico de vuelta de la temporada anterior, también en Barcelona, el campeón del mundo anotó un hat-trick, aunque no fue suficiente en aquel momento y los catalanes sentenciaron la Liga en ese entonces.