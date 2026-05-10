¡Triste noticia! Fallece el padre de Hansi Flick previo al Clásico Español

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El Barcelona se tiñe de luto en una de las jornadas más determinantes de la temporada. Este domingo, la entidad azulgrana confirmó el sensible fallecimiento del padre de su director técnico, Hansi Flick, una noticia que ha conmocionado al entorno culé a escasas horas de que ruede el balón en el Spotify Camp Nou para el enfrentamiento ante el Real Madrid.

A pesar del duro golpe personal, fuentes cercanas al club han confirmado que el estratega alemán ha decidido cumplir con sus compromisos profesionales y estará presente en el banquillo para dirigir a sus jugadores en el Clásico.

El técnico comunicó su voluntad de acompañar al equipo en este duelo vital por el campeonato, demostrando un compromiso inquebrantable con la institución en uno de sus momentos más difíciles.

Muestras de apoyo institucional

A través de sus canales oficiales, el Barcelona emitió un comunicado expresando sus condolencias: "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia".

Se espera que, previo al pitazo inicial, se rinda un minuto de silencio en el coliseo azulgrana en memoria del progenitor del entrenador, un gesto al que se sumarán tanto la plantilla como la afición local.

El vestuario del Barça, que atraviesa un gran momento deportivo, ha cerrado filas en torno a su líder. Jugadores y cuerpo técnico buscarán transformar la tristeza en motivación para dedicarle un resultado positivo a Flick, quien ha logrado ganarse el respeto y el afecto de la Ciudad Condal en tiempo récord.