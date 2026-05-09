Hansi Flick manda fuerte mensaje sobre la situación del Real Madrid

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En la previa de una nueva edición del Clásico, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios de comunicación.

Aunque el foco principal debía ser lo estrictamente deportivo, las recientes filtraciones sobre la tensa situación interna en el vestuario del Real Madrid, tras el altercado entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, acapararon gran parte de la rueda de prensa.

El estratega alemán no esquivó el tema, aunque marcó una línea clara entre la situación del eterno rival y la actualidad blaugrana. "Lo más importante en un vestuario y un club es ir en la misma dirección. Y eso es lo que más aprecio en el Barça. Si pasara eso alguna vez aquí, ya pensaré en ello. Tienes que comunicar los problemas y gestionarlos".

Sorpresa y enfoque personal

Sobre su reacción inicial al conocer los detalles de lo sucedido en Valdebebas, Flick admitió cierta incredulidad, pero recalcó que su prioridad absoluta es el rendimiento de sus jugadores.

"Pasa en todo el mundo. Puede que me sorprendiera un poco, pero tengo que preocuparme de mi club y de mi equipo. Es lo que le puedo decir", afirmó con contundencia, evitando profundizar en la herida del conjunto merengue.

El ego mata el éxito

Una de las frases más destacadas de la intervención fue su reflexión sobre la gestión de personalidades dentro de un equipo de élite.

Ante la premisa de que los conflictos de intereses pueden dinamitar un proyecto, explicó: "El ego mata el éxito. No quiero hablar del Madrid porque no es mi trabajo, pero la frase es verdad porque todo va del nosotros, no del yo. Todo lo que decidamos tiene que ser positivo para el equipo y así es como lo gestionamos. Es mi punto de vista".

Con estas declaraciones, Hansi Flick refuerza el mensaje de estabilidad que impera en Can Barça antes de recibir a su eterno rival, dejando claro que, para él, la clave del éxito el próximo domingo no solo estará en la pizarra, sino en la salud del grupo.