LaLiga: El Barcelona busca alcanzar esta marca del Real Madrid

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El próximo Clásico es para el Barcelona, la oportunidad de cerrar un círculo perfecto. Este domingo, el Spotify Camp Nou no solo será el escenario de una rivalidad centenaria, sino el epicentro de un posible cambio de guardia en los libros de historia del fútbol español.

El conjunto catalán llega a esta jornada con las matemáticas a su favor y el destino en sus manos. Tras una temporada de dominio incontestable, las cuentas para el equipo de Hansi Flick son claras, si consigue ganar o incluso empatar ante el Real Madrid, se consagrará oficialmente campeón de LaLiga.

Celebrar el título frente al eterno rival es el sueño de cualquier aficionado culé, y la ventaja actual permite que el equipo salga al campo con la confianza de saber que un solo punto les separa de la gloria definitiva.

Batalla por la hegemonía histórica

Más allá del trofeo liguero, los azulgranas tienen ante sí un reto estadístico que ha tardado décadas en ponerse a tiro. El balance histórico del Clásico se encuentra en uno de sus puntos más ajustados de la historia:

Triunfos del Real Madrid: 106

Triunfos del FC Barcelona: 105

Empates: 52

En el apartado goleador, la ventaja sigue siendo blanca con 447 goles frente a los 436 del Barça. Sin embargo, la atención se centra en la columna de victorias. Si los azulgranas logran los tres puntos, igualarán la cifra histórica de 106 triunfos con el Real Madrid.

Un Madrid herido llega al Camp Nou

El contexto no podría ser más dispar. Mientras el Madrid llega sumido en una crisis interna profunda tras los recientes incidentes en su vestuario y bajas sensibles como la de Fede Valverde, el Barcelona respira un ambiente de euforia y unidad.

Para los visitantes, evitar la derrota es una cuestión de honor; impedir que su máximo rival celebre el título en su cara y, al mismo tiempo, mantener su histórica ventaja en el historial de enfrentamientos.

Para los locales, es la oportunidad de sellar una jornada histórica doble: conquistar la liga y alcanzar la cima del palmarés del Clásico.