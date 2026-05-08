Tchouaméni rompe el silencio y se dirige al madridismo

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Tras horas de un tenso silencio y tras conocerse los comunicados oficiales del club y del entorno de Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni ha dado finalmente un paso al frente.

El mediocampista francés ha emitido una declaración personal en la que asume la responsabilidad por los hechos ocurridos en Valdebebas y busca cerrar una de las crisis internas más graves que se recuerden en la entidad blanca.

Mensaje de autocrítica y ejemplo

Tchouaméni no ha escudado su comportamiento en la tensión deportiva, calificando los sucesos como "inaceptables" y poniendo el foco en la responsabilidad social de los futbolistas de élite.

"Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o no, siempre debemos buscar la solución más tranquila para resolver un conflicto". afirmó el internacional francés.

El pivote reconoció el daño causado a la reputación de la institución: "Lamento la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la directiva, todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusarlo todo".

"Narrativa falsa"

A sabiendas del ruido mediático que ha generado el incidente, Aurélien Tchouaméni quiso desmentir parte de las informaciones que circulan en redes sociales.

El jugador advirtió a los aficionados sobre la "narrativa falsa" y las historias inventadas para generar expectación, pidiendo que no se crea todo lo que se publica en la red sobre los detalles específicos de la pelea.

"Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás. Me he disculpado con el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas".

Con estas declaraciones, el Real Madrid intenta poner un punto final al conflicto interno para centrar todas sus energías en El Clásico. El ex Monaco concluyó su mensaje con una promesa de redención: "Ahora es el momento de seguir adelante, para devolver al club a la cima, donde pertenece".