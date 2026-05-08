Real Madrid: La división interna que fracturó el vestuario desde Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid ha tenido una de sus peores temporadas que se recuerden. Un año sin títulos, pero además, con más escándalos que partidos ganados a lo largo del año. La reciente disputa entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni es el síntoma final de una fractura con pasado.

Fuentes internas sugieren que ambos jugadores estaban en bandos opuestos cuando se trataba de la convivencia con Xabi Alonso. Fue uno de los principales roces que hubo en la temporada. Vinicius Jr y Valverde estaban en contra de Xabi y Mbappé y Tchouaméni a favor del DT.

Esta división ideológica y jerárquica ha transformado el vestuario del Real Madrid. Todo ha mutado en una rivalidad insostenible bajo el mando de Álvaro Arbeloa que no logró disipar el problema; mientras, la directiva observa con preocupación cómo estos bandos destruyen al grupo.

Real Madrid: la limpia que se avecina

Se cree que el Real Madrid considera para retomar el control una reestructuración profunda del plantel. La limpieza busca erradicar los focos de conflicto que dinamitaron la convivencia en Valdebebas. Sin unidad, el proyecto deportivo carece de los cimientos necesarios para triunfar.

Entre los jugadores sentenciados destacan: Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde; protagonistas del incidente más grave en la historia del club. Sus nombres encabezan la lista de transferibles junto a piezas que no demostraron compromiso a lo largo de los últimos años.

El club prioriza la armonía del vestuario sobre el talento individual para evitar que las facciones sigan creciendo internamente. Otros futbolistas que podrían abandonar la institución incluyen a quienes no lograron adaptarse a la disciplina exigida.

¿Cuáles serían los jugadores en salir del Real Madrid?

Las bajas del Real Madrid para la temporada 2026-27 no tendrían precedentes en la historia del club. Algunos terminan su contrato y otros simplemente no dieron el rendimiento adecuado para lograr mantenerse en la planificación del equipo para la siguiente campaña.



Jugadores que saldrían del Real Madrid para 2026-27: