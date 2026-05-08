El Real Madrid estudia cambiar a los capitanes y su modelo de elección

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid podría estar a las puertas de un cambio estructural que rompería con décadas de tradición institucional.

Según informan fuentes desde España, la directiva está evaluando seriamente implementar una nueva norma para la elección de los capitanes del primer equipo, motivada por los recientes y convulsos sucesos que han afectado la convivencia en el vestuario.

Históricamente, el brazalete del Madrid ha seguido una regla no escrita pero inamovible: la veteranía. El jugador con más temporadas consecutivas asume automáticamente el rol de primer capitán. Sin embargo, este criterio de "antigüedad" está siendo cuestionado en las oficinas de Valdebebas.

¿Capitán por votación?

La cúpula del club considera que el momento actual exige un liderazgo basado en la ascendencia moral, el ejemplo disciplinario y la capacidad de mediación, cualidades que no siempre coinciden con los años de permanencia en la plantilla.

La propuesta que el club tiene sobre la mesa consiste en instaurar un sistema de votación entre los propios jugadores. Se busca que los capitanes sean figuras que generen consenso y respeto mutuo, evitando que el brazalete recaiga en jugadores que, pese a su veteranía, puedan estar involucrados en conflictos internos.

Cabe destacar, que aunque la plantilla vote, el club mantendría un filtro para asegurar que los elegidos representen fielmente los valores de la institución.

Respuesta a la crisis del vestuario

Este movimiento se interpreta como una respuesta directa a los incidentes recientes entre pesos pesados del equipo y a la sensación de que el principio de autoridad se ha debilitado.

Al democratizar la capitanía, el Real Madrid espera empoderar a líderes reales que sean capaces de gestionar crisis de vestuario antes de que trasciendan al plano público.

De confirmarse esta medida, los merengues se alinearían con otros grandes clubes europeos que ya utilizan este sistema, marcando un antes y un después en la cultura organizativa del club más laureado de Europa.