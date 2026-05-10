Real Madrid: Mourinho tiene fecha para conversar con Florentino Pérez

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José Mourinho habló sobre su futuro de manera clara y contundente. Su plan es terminar la temporada con el Benfica y llevarlos a la UEFA Champions League. Sin embargo, condicionó su futuro a una fecha en concreto, si el Real Madrid quiere conversar, será en ese momento.

Mourinho en la previa al duelo contra Sporting Braga por la Jornada 33 de la Primeira Liga resaltó: "Son los clubes los que están interesados y que inician o no los procedimientos para tener a la gente que quieren. Se sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo huyendo de eso".

De está manera fue tajante sobre informaciones que indicaban que el luso se ofreció al equipo blanco. Eso sí, resaltó: "Hasta el último partido de liga contra Estoril (16 de mayo) no tendré ninguno contacto. Luego hay una ventana de una semana, en la que seré libre para hablar".

Una declaración de intensión bastante clara por parte del estratega portugués que no cierra la puerta a dirigir al Real Madrid. De hecho, le indica al presidente Florentino Pérez cuando van a iniciar las negociaciones para cerrar su segunda etapa en el equipo blanco.

José Mourinho: ¿Es el indicado para cambiar la dinámica del Real Madrid?

José Mourinho es un entrenador con una trayectoria impresionante que ha revivido su carrera con el Benfica. Ha logrado buenos resultados, por ahora está invicto en la temporada y se perfila como la opción de Florentino Pérez para dirigir al Real Madrid en 2026-27.

Hay una idea clara sobre lo que puede hacer Mourinho para responder a la pregunta del título. Y todo comienza con una limpia en el vestuario y disciplina: con esto, el portugués va a convencer a los jugadores de su juego para lograr resultados positivos sin problemas.

Si no hay una limpia, seguirán los mismos inconvenientes en un vestuario mimado, que lo ganó todo muy rápido y con poco esfuerzo. La primera etapa de José en Madrid sentó las bases de una dinámica positiva; parece que está llamado hacer lo mismo desde la próxima temporada.