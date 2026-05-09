Real Madrid: Álvaro Arbeloa justifica la pelea en el vestuario

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Álvaro Arbeloa es el actual entrenador del Real Madrid, pero en su rol no convence. Sus últimas declaraciones son parte de la falta de carácter de un vestuario que hace lo que quiere. El español que no estará la próxima temporada reconoció que ha vivido cosas peores en Valdebebas.

La última semana en Real Madrid estuvo marcada por las dos peleas entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde. Ambas fueron muy acaloradas y la última terminó con el uruguayo en el hospital. Esta situación no le sorprendió a Arbeloa, que contó una anécdota peor.

Álvaro reconoció: "Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro. Para mí lo más grave, y lo que más me duele, es que, como dije la semana pasada, lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario".

Declaraciones que de cierta forma justifica lo que pasó entre compañeros. Es importante decir que es un hecho sin precedentes en la historia del club, que terminó con una multa de 500.000 euros a cada uno. Sin embargo, lo que más afecta es la imagen de un entrenador sin autoridad.

Real Madrid: El Clásico lo único que le queda al club para salvar el año

Real Madrid se juega su última carta de orgullo en una temporada para el olvido. La única satisfacción posible es derrotar al FC Barcelona para retrasar su inminente título liguero. Sin embargo, ganar no borrará la sensación de fracaso que rodea al proyecto.

La crisis institucional y deportiva ha convertido esta campaña en un auténtico desastre en múltiples niveles. A pesar de los esfuerzos de Álvaro Arbeloa, la falta de resultados y los conflictos internos han pesado más que cualquier destello individual durante la campaña.

El madridismo exige una reestructuración profunda que vaya más allá de un resultado aislado contra el eterno rival. Aunque una victoria aporte calma temporal, la directiva ya analiza las fallas estructurales que condenaron el año y empezar de cero en 2026-27.