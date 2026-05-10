La burla del Barcelona al Real Madrid previo al Clásico

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Barcelona y Real Madrid afrontan realidades dispares a pocas horas del último "Clásico" de la temporada. Por un lado, los blaugranas están a un resultado positiva de coronarse campeón de La Liga por segunda vez consecutiva, mientras que, los merengues atraviesan por un caos total en los vestuarios que ha terminado en una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

En medio del escándalo interno que atraviesa el club blanco, el encargado de redes sociales de los azulgranas encendió aún más la previa al esperado partido con una publicación que rápidamente se volvió viral. Aprovechando ese contexto, el CM publicó el mensaje “Buenas vibras para el Clásico”, una frase que muchos aficionados interpretaron como una indirecta hacia la situación que vive el equipo merengue.

El duelo llega con escenarios completamente distintos para ambos clubes: el Barça podría asegurar el bicampeonato local si consigue la victoria, mientras que el Real Madrid enfrenta un ambiente de tensión deportiva e institucional antes de uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Pelea simulada entre Lewandowski y Szczęsny

A solo dos días de "El Clásico", el diario Marca publicó un video que rápidamente generó reacciones en redes sociales, mostrando a Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny “peleando” en tono de broma durante un entrenamiento del Barcelona. En las imágenes, ambos futbolistas polacos aparecen lanzándose golpes amistosos mientras el resto del plantel seguía la práctica con normalidad, en un ambiente relajado previo al esperado duelo frente al Real Madrid.

El video fue interpretado por muchos aficionados como una indirecta hacia la situación que atraviesan los merengues tras el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.