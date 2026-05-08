Barcelona vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Barcelona recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 35 de la Liga, el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 15:00 horas, en el estadio Camp Nou.
Así llegan Barcelona y Real Madrid
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona viene de vencer a Osasuna con un marcador de 2-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 11 goles a favor frente a 3 encajados.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid viene de derrotar a Espanyol con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.
Barcelona es una fortaleza como local: sumó su décimo séptimo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 2-1.
El local se ubica puntero con 88 puntos (29 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 77 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (24 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|68
|34
|21
|5
|8
|25
|4
|Atlético de Madrid
|63
|34
|19
|6
|9
|21
|5
|Betis
|53
|34
|13
|14
|7
|11
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Betis: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Real Oviedo: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Real Madrid, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas