La viral reacción de Luis Enrique tras la victoria del Barcelona ante Real Madrid

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Luis Enrique fue el último entrenador que llevó a la conquista de la UEFA Champions League al Barcelona (2015). Mientras se encamina a su segunda orejona consecutiva con el PSG, el dirigente no se olvida del club que lo consolidó como uno de los mejores estratega en el viejo continente.

El técnico español mantiene vivo el sueño de conquistar una nueva "Orejona", lo que podría consolidar aún más su legado en la élite del fútbol europeo. Su equipo sigue mostrando solidez competitiva, y el asturiano llega al tramo decisivo del calendario con la posibilidad de cerrar una campaña histórica tanto a nivel local como continental.

A pesar de su enfoque con el conjunto parisino, Luis Enrique sigue muy pendiente de la actualidad del fútbol español. Tras la victoria del FC Barcelona por 2-0 sobre el Real Madrid CF, resultado que acercó definitivamente el título liguero para los azulgranas, el entrenador reaccionó con entusiasmo al conocer el marcador.

Luis Enrique celebra la victoria del Barcelona

Su expresión dejó en evidencia el cariño que mantiene por el club catalán, incluso después de haber defendido también la camiseta del conjunto madridista durante su etapa como futbolista.

La identificación de Luis Enrique con el Barcelona no es ningún secreto. Aunque en su carrera vistió los colores de ambos gigantes del fútbol español, siempre ha reconocido públicamente su afinidad con el club blaugrana, incluso bromeando en ocasiones con la posibilidad de hacer historia entrenando a los dos equipos, algo que después descarta entre risas.

Ahora, toda su atención está centrada en la final europea, donde el PSG buscará la gloria continental frente al Arsenal FC en uno de los partidos más esperados de la temporada.