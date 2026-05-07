UCL: Marquinhos hace historia y supera a Roberto Carlos

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El capitán del Paris Saint-Germain, Marquinhos, alcanzó un nuevo récord histórico en el fútbol europeo. Con 121 partidos disputados en la UEFA Champions League, el defensor central superó la marca de Roberto Carlos y se convirtió en el futbolista brasileño con más participaciones en la máxima competición de clubes del continente.

Este hito consolida la trayectoria del central de 31 años en la élite del fútbol mundial. Su regularidad en el PSG le ha permitido mantenerse en el máximo nivel durante más de una década, superando a leyendas y compatriotas que también dejaron su huella en el torneo.

Un registro histórico que deja atrás a las leyendas

La marca anterior estaba en manos de Roberto Carlos, quien acumuló 120 partidos defendiendo principalmente los colores del Real Madrid. Marquinhos logró superar esta cifra, estableciendo un nuevo récord para los jugadores de Brasil en la Champions League.

El listado de los futbolistas brasileños con mayor cantidad de partidos jugados en la historia del torneo refleja la longevidad y el éxito de estos deportistas en Europa:

121 | Marquinhos

120 | Roberto Carlos

111 | Dani Alves

105 | Thiago Silva

103 | Fernandinho

102 | Marcelo

94 | Maxwell

86 | Kaká

86 | Ederson

83 | Lúcio

La evolución de Marquinhos en el PSG

Marquinhos llegó a París en el año 2013 procedente de la Roma. Desde su arribo, se adaptó rápidamente al fútbol francés y asumió un rol de liderazgo fundamental tras la salida de Thiago Silva. El defensor brasileño ha disputado todas sus temporadas en el torneo europeo con la camiseta del Paris Saint-Germain, siendo una pieza clave en las diferentes etapas del proyecto del club.