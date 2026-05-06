Sudamericano Sub-17: Vinotinto pierde su primera oportunidad de clasificar al Mundial

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Nota de: Luis Alfonso L. Meza / @aluismeza

La selección de Venezuela cayó frente a Argentina en la primera llave semifinalista del Sudamericano Sub-17. Este partido se jugaba a todo o nada por el primer cupo al próximo mundial de la categoría que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

La Vinotinto llegó con la convicción de que podía ganar el partido. Lo demostró durante los 90 minutos en el Defensores del Chaco ante una selección albiceleste que demostró intensidad y presión sobre el terreno de juego.

Al minuto 87, Venezuela se encontraba en una situación de mucha presión. Las argentinas lograron llegar al área y propinaron varios remates que fueron despejados por las criollas.

Migleydys Bolsegui en una de esas disputas chocó con Mercedes Diz, acción que sorpresivamente derivó en penal a favor del combinado argentino y que la colegiada Belén Clavijo nunca revisó en el VAR. Agustina Maldonado fue la encargada de patear y convirtió el 1-0 para las albicelestes.

La última batalla por el sueño mundialista

A pesar de la dolorosa derrota, el sueño de la Vinotinto Sub-17 de clasificar a su primer Mundial no ha terminado. El equipo tendrá una última oportunidad de asegurar su cupo a Marruecos 2026 enfrentando a la selección de Colombia en el partido por el tercer lugar del Sudamericano. Las criollas deberán reponerse rápidamente de este golpe y dejarlo todo en la cancha para conquistar el histórico boleto mundialista.