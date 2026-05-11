Por esta insólita razón Federico Valverde tiene un pie fuera del Real Madrid

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Después del terrible incidente con su compañero Aurélien Tchouaméni que lo llevó al hospital y a perderse el Clásico contra el Barcelona, la situación de Federico Valverde luce gris y podría despedirse del Real Madrid más temprano que tarde.

De acuerdo con el reporte de Ramón Álvarez de Mon, algunos jugadores con peso dentro del vestuario habrían trasladado al club su deseo de que se produzca una salida durante el próximo mercado de verano. Se trata de un escenario delicado, especialmente por el impacto que una decisión de ese calibre tendría en la dinámica interna del equipo.

El tema no resulta sencillo de manejar para la directiva, tomando en cuenta la trayectoria, el compromiso y la importancia que Valverde ha tenido dentro del club en los últimos años. Su recorrido en el Real Madrid le ha permitido ganarse respeto tanto dentro como fuera del campo, por lo que cualquier movimiento relacionado con su futuro podría generar debate entre aficionados, cuerpo técnico y la propia plantilla.

Federico Valverde interesa a este gigante de Europa

El nombre de Fede Valverde sigue despertando interés entre varios gigantes del fútbol europeo. En la Premier League, clubes como el Arsenal han mostrado una fuerte admiración por el mediocampista uruguayo, mientras que el Chelsea y el Manchester City también aparecen entre los equipos que siguen de cerca su situación.

Fuera de Inglaterra, otros clubes de primer nivel también han puesto su mirada en el futbolista del Real Madrid CF. El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich figuran entre los interesados, y desde Alemania incluso se habla de una posible ofensiva concreta. Según reportes, el club bávaro considera que Valverde encajaría perfectamente en la idea futbolística de Vincent Kompany, gracias a su intensidad, disciplina táctica y capacidad para asumir distintos roles en el mediocampo.