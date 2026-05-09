Esposa de Fede Valverde explota en redes sociales: "Estoy harta"

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Mina Bonino, periodista y esposa del futbolista del Real Madrid Fede Valverde, ha emitido un contundente descargo a través de sus redes sociales tras la ola de críticas y comentarios insultantes recibidos recientemente.

La controversia surgió luego de que Bonino compartiera imágenes familiares del jugador uruguayo para desmentir rumores sobre una supuesta pelea física con su compañero de equipo, Aurélien Tchouaméni.

Ante las acusaciones de algunos usuarios que sugerían que las fotografías eran antiguas o que intentaban ocultar lesiones, decidió responder de manera directa para proteger la integridad de su familia y poner fin a las especulaciones.

"Quieren ver sangre"

En sus declaraciones, fue tajante al explicar el estado físico de su esposo. "Se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo, es producto del golpe. Quieren ver sangre, acá no la van a ver".

Más allá de lo deportivo, la periodista expresó su agotamiento ante el clima de impunidad que percibe en las plataformas digitales. Reveló que intentó resolver la situación de manera privada antes de hacerlo público, denunciando ataques personales que han cruzado los límites de la crítica profesional.

Pide que la dejen tranquila

"Estoy harta de esta gente. Harta que se hable desde la impunidad. Lo hago público porque quise arreglarlo por privado, pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno pero después tira mierd*... No todo es gratis en la vida", explicó.

Asimismo, subrayó que no tiene la obligación de dar explicaciones constantes sobre su vida privada o la de su familia, exigiendo respeto y tranquilidad. "Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz”, concluyó.