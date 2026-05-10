Barcelona vs. Real Madrid: ¿Quién tiene más títulos en su palmarés histórico?

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​La eterna batalla entre el FC Barcelona y el Real Madrid no solo se libra en el césped durante cada Clásico, sino también en las vitrinas de sus museos. Recientemente, el debate sobre quién es el club más laureado de España ha cobrado fuerza, con cifras que sitúan a ambos gigantes en una carrera técnica que se decide por apenas un trofeo de diferencia.

​El desglose de la gloria: Un duelo de 104 contra 105

​Según los datos más recientes, el Real Madrid lidera ligeramente la cuenta total con 105 títulos oficiales, frente a los 104 del FC Barcelona. Esta mínima ventaja refleja décadas de dominio alterno en las competiciones nacionales e internacionales.

​Títulos de Liga y Copa del Rey

​El dominio en las competiciones domésticas principales está dividido. El club blanco mantiene una hegemonía clara en La Liga, acumulando 36 trofeos frente a los 29 del conjunto azulgrana. Sin embargo, el Barça reafirma su apodo de "Rey de Copas" al sumar 32 títulos de la Copa del Rey, superando ampliamente los 20 de su eterno rival.

​Supercopa de España y trofeos históricos

​En la Supercopa de España, el Barcelona toma la delantera con 16 títulos, tres más que los 13 del Madrid. El palmarés se completa con torneos de diversas épocas que, aunque algunos ya no se disputan, forman parte oficial de la historia:

​ Copa de la Liga: Barcelona 2 - 1 Real Madrid.

Barcelona 2 - 1 Real Madrid. ​ Copa Latina: Empate técnico con 2 trofeos cada uno.

Empate técnico con 2 trofeos cada uno. ​Copa Eva Duarte: El Barcelona lidera con 3 frente a 1 del Madrid.

​El legado de Johan Cruyff y la era moderna

​Como destaca la prensa deportiva, la influencia de figuras como Johan Cruyff marcó un punto de inflexión para el Barça, permitiéndole recortar distancias históricas en el palmarés. A pesar de ello, la consistencia del Real Madrid en torneos de liga y su reciente racha de éxitos le mantienen un paso por delante en el conteo global.