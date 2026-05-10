El Barcelona iguala el historial histórico contra el Real Madrid

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La reciente victoria del Barcelona en el Spotify Camp Nou les otorgó un nuevo título de Liga, pero además, también marcó un hito histórico tras 114 años de rivalidad con el Real Madrid.

Con este triunfo en el Clásico número 264, el conjunto azulgrana ha logrado igualar el balance histórico de victorias contra la "Casa Blanca", dejando una estadística que refleja la magnitud de este enfrentamiento.

Tras más de un siglo de choques oficiales, el historial queda ahora en un equilibrio milimétrico. El Barcelona suma 106 victorias y 441 goles, mientras que el Madrid ostenta 106 triunfos y 444 tantos. Con 52 empates completando el registro, la balanza de la máxima rivalidad del fútbol español está más nivelada que nunca.

Dominio azulgrana en el siglo XXI

Ahora bien, esta igualdad actual es producto de una tendencia arrolladora por parte de los catalanes en las últimas décadas. En el palmarés liguero reciente, los culés han demostrado una hegemonía clara, conquistando 19 de las últimas 36 ediciones de LaLiga, dejando al Real Madrid con 11 títulos y repartiendo los seis restantes entre otros clubes.

Dicha situación, deja en una posición bastante grave a los merengues, quienes desde hace varios años, solo se han enfocado en la UEFA Champions League, dejando de lado, las competiciones nacionales (Liga, Supercopa y Copa del Rey).

Racha que acentúa la crisis blanca

La superioridad mostrada en el último partido no es un hecho aislado, sino la confirmación de una racha demoledora. De los últimos siete Clásicos disputados, el Barcelona se ha llevado la victoria en seis ocasiones, permitiendo al Madrid imponerse en apenas una oportunidad.

Este dominio reciente ha servido para llenar las vitrinas del Camp Nou, y para alcanzar y neutralizar una ventaja histórica que el club merengue sostuvo durante años, consolidando un cambio de ciclo en el control del fútbol español.