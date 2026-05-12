Toni Kroos lanza fuerte mensaje sobre el "nadaplete" del Real Madrid

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El eco de la crisis en el Santiago Bernabéu ha llegado hasta los micrófonos del podcast de Toni Kroos, donde suele analizar la actualidad con la misma precisión que exhibía en el césped.

En una de sus intervenciones más duras desde que dejó la disciplina blanca, el exmediocampista alemán ha calificado de "inaceptable" la deriva del equipo y ha señalado directamente a la falta de cohesión interna como el principal mal del conjunto merengue.

Para una figura que lo ganó todo vistiendo de blanco, la sequía de títulos actual no admite matices ni excusas. El alemán fue tajante al evaluar la exigencia histórica de la institución frente a los resultados recientes.

"Dos temporadas sin ganar es inaceptable en el Real Madrid, punto. El resultado en el campo viene por la mala relación dentro. Igual estaban motivados para ganar el Clásico, pero no era suficiente".

Felicita al Barcelona

Al analizar la reciente derrota ante el eterno rival, Toni Kroos hizo una confesión demoledora sobre la mentalidad con la que el equipo saltó al campo. Según su visión, el Madrid se sintió inferior incluso antes del pitido inicial.

"Creo que firmaban este resultado antes de empezar. La segunda parte fue más equilibrada, pero no anoté nada. Simplemente, enhorabuena al Barça. La derrota ya estaba aceptada antes de empezar", afirmó.

"El segundo gol te muestra la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Tal vez no serían titulares si todos los demás estuvieran disponibles, pero los nombres no son importantes porque tienen esquemas de juego y desplazamientos bien trabajados en el entrenamiento", analizó.

Estas declaraciones añaden presión a una junta directiva que ya enfrenta un proceso electoral y confirman que, para las leyendas del club, el crédito de la actual plantilla se ha agotado.